Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şûrası'nda konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Salgın, tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bize bir kez daha hatırlattı
Teknoloji sayesinde salgında da eğitimin kesintiye uğramasına izin vermedik
Herkesin içine kapandığı bir dönemde ülkemizde ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik
Gençlerimize sadece dünün Türkiye'sinden, dünün meselesinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız
Köklerimizle bağımızı güçlü tutarken gözümüzü ufuktan da ayırmıyoruz
Ne kimliğimizi inkar gibi bir yanlışa düşeceğiz ne de şanlı tarihimizin parıltılarıyla kendimizi avutacağız
Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırıyoruz
Şu an ülkemizde faal olarak görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim iktidarımız döneminde atanmıştır
İnşa ettiğimiz derslikler ve yaptığımız atamalar sayesinde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasını yakalamıştır
Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak velilerimizi sene başında büyük bir sıkıntıdan kurtardık
Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitaplarının peşinden koşmuyor
Sözde ilerici ve özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar, kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur
Eğitimde kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırdık
Tek sesli, tek boyutlu bir eğitim sistemini sürdüremeyiz
Alt gelir grubu vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak sorununu da çözüyoruz. Bakanlığımız hazırlıyor ve dağıtıyor
Bizim iktidarımızdan evvel Türkiye'de kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken, bugün bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Artık öğretmenler odasından tıp fakültelerine kadar her alanda kadınlar daha çok temsil edilmektedir
İktidarımız döneminde kızlar erkeklerden daha fazla oranda eğitimden faydalanmaya başladı
Öğretmen sadece öğretmez aynı zamanda değer kazandırır, ufuk çizer
Türkiye hedefleri, vizyonu ile büyük bir ülkedir. Elimizdeki en kıymetli hazine çocuklarımız ve gençlerimizdir. Taşı elmasa çevirenler ise öğretmenlerimizdir
Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'in takdirine sunacağız
10 yılını doldurmuş öğretmenlere 'Uzman Öğretmenliği' getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacak hem de maaşlarında bin lira artış olacak
10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır
Yüksek lisans yapmış olan öğretmenler sınavdan muaf tutulacak
Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ayrımızı kaldırıyoruz. Öğretmenler kadrolularla aynı hakka sahip olacak
Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız
(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz
Eğitime başkaları gibi ideolojik bir gözle bakmıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın derdindeyiz
Ek göstergeleri 3600'e çıkarıyoruz
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