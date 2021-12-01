Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı

1 Aralık 2021 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:23

Başkan Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şûrası'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



Salgın, tüm insanlığın aynı gemide olduğunu bize bir kez daha hatırlattı

Teknoloji sayesinde salgında da eğitimin kesintiye uğramasına izin vermedik

Herkesin içine kapandığı bir dönemde ülkemizde ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik

Gençlerimize sadece dünün Türkiye'sinden, dünün meselesinden yola çıkarak bir ufuk kazandıramayız

Köklerimizle bağımızı güçlü tutarken gözümüzü ufuktan da ayırmıyoruz

Ne kimliğimizi inkar gibi bir yanlışa düşeceğiz ne de şanlı tarihimizin parıltılarıyla kendimizi avutacağız

Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırıyoruz

Şu an ülkemizde faal olarak görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim iktidarımız döneminde atanmıştır

İnşa ettiğimiz derslikler ve yaptığımız atamalar sayesinde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasını yakalamıştır

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak velilerimizi sene başında büyük bir sıkıntıdan kurtardık

Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitaplarının peşinden koşmuyor

Sözde ilerici ve özgürlükçü ama özde faşist ve jakoben kesimlerin en çok hışmına uğrayanlar, kadınlarımız ve kızlarımız olmuştur

Eğitimde kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırdık

Tek sesli, tek boyutlu bir eğitim sistemini sürdüremeyiz

Alt gelir grubu vatandaşlarımıza yük olmaya başlayan yardımcı kaynak sorununu da çözüyoruz. Bakanlığımız hazırlıyor ve dağıtıyor

Bizim iktidarımızdan evvel Türkiye'de kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken, bugün bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Artık öğretmenler odasından tıp fakültelerine kadar her alanda kadınlar daha çok temsil edilmektedir

İktidarımız döneminde kızlar erkeklerden daha fazla oranda eğitimden faydalanmaya başladı

Öğretmen sadece öğretmez aynı zamanda değer kazandırır, ufuk çizer

Türkiye hedefleri, vizyonu ile büyük bir ülkedir. Elimizdeki en kıymetli hazine çocuklarımız ve gençlerimizdir. Taşı elmasa çevirenler ise öğretmenlerimizdir

Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'in takdirine sunacağız

10 yılını doldurmuş öğretmenlere 'Uzman Öğretmenliği' getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacak hem de maaşlarında bin lira artış olacak

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır



Yüksek lisans yapmış olan öğretmenler sınavdan muaf tutulacak

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ayrımızı kaldırıyoruz. Öğretmenler kadrolularla aynı hakka sahip olacak

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız

(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz

Eğitime başkaları gibi ideolojik bir gözle bakmıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın derdindeyiz

Ek göstergeleri 3600'e çıkarıyoruz

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