Başkan Erdoğan: 166 dekar alanda kenevir tohumu üretilecek

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

-Sizlerin emanetine halel getirmeyeceğiz. İlk günkü aşkla, heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz

-Türkiye'yi yeni başarılara, yeni zaferlere, çok daha güzel ve aydınlık günlere sizlerle beraber taşıyacağız yine

-Samsun bir asır önce olduğu gibi yine iradesine sahip çıkıyor. Samsunlu kardeşlerimin işi yine ehline, liyakatli kadrolara teslim edeceğine inanıyorum

-Seçimlere 27 gün kaldı. Tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Liste kavgası yapan muhalefet yeni yeni meydanlara çıkmaya başladı. CHP ve şürekasının hedefi rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak

-Muhalefetin amacı birkaç mitingle bu dönemi savuşturmak. Milletin derdini dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Onlar bölücülere tahammül gösterirken millete tahammül gösteremiyor

- Hatay Belediye Başkanı, "Oyunuzu verirseniz hizmet var" diyor. CHP'nin belediye başkanı bu! Sen illa da hizmet vermek zorundasın. AK Parti'de böyle aday olsa bir dakika tutmam

-CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Oyunuzu AK Parti'ye verirseniz elleriniz kırılsın" diyerek beddua ediyor. Genel başkanları da önceki seçimde "AK Parti'ye oy vermek günahtır" diyordu. Bay Kemal sen ne zaman günahı sevabı anlamaya başladın?

-İkballeri, kişisel hırsları için her türlü rezilliği yaparlar. Bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerinden belediye meclislerine sokmaya çalışıyorlar

-CHP'nin asli görevi bölücülere koltuk değnekliği yapmak olmuştur

-Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan'a yürüsünler. Peygamber Efendimiz "Kişi sevdiği ile beraberdir" diyor. 31 Mart'ta bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız? Biz sırtımızı halka ve Hakk'a dayadık

-CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün terör siyasetine aracılık etmiyor. Bunlar bizim milletle kaynaşmamıza leke sürmek istiyor. Bunlar militan gazetecilerle, sosyal medya ile aramızı bozmak istiyor. Meydanlardaki bu sevdayı montaj diyerek aşağılamaya çalışıyorlar

-CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete mitingimizi çarpıtmaya çalıştı. Biz kara boraya rağmen Ardahan'da, Erzurum'da miting yaptık

-Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum ve milletimde yok olmaya çalışıyorum. Bizim için bu mitingler milletimizle istişare ettiğimiz gönül meclisleridir

-Son 17 yılda 29 katrilyon liralık yatırım yaptık Samsun'a. Şehrimize 4832 adet yeni derslik yaptık, ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesini kazandırdık. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz, yanına millet kıraathanesi inşa edeceğiz

-Batı Çevre yoluna dair kamulaştırma ihalesi yapılacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇİFTE MÜJDE

-Samsun - Amasya - Çorum - Kırıkkale hızlı tren hattının çalışmaları devam ediyor. Böylece Samsun, Akdeniz ve İç Anadolu'ya hızlı trenle bağlanacak

-166 dekar alanda kenevir tohumu üretilecek. Ayrıca yerli ve milli kenevir üretimi için 3 yıldır Samsun Vezirköprü'de çalışmalar yürütülüyor. İnşallah burada kenevir gömlek markası oluşturacağız.

-"Vezir" ve "Narlı" isimli iki adet kenevir çeşidi için tescil başvurusu yapıldı. Bu işin pilot ili Samsun olacak.