Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını oradan takip ediyor

Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını Kısıklı'dan takip ediyor
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Kısıklı'daki konutundan takip ettiği öğrenildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.
Başkan Erdoğan, seçim sonuçlarını Kısıklı'daki konutundan takip ediyor.
Başkan Erdoğan, bugün oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğini açıklamıştı.
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