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Politika

Başkan Erdoğan: Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik

Sel felaketinden etkilenen Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık' dedi.

7 Ocak 2023 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Sel afetinin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Hamd olsun felaket kalmadı. Her taraf elden geçirildi. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım.

Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Tespitleri tamamladık, hazırlıkları bitirdik, inşaya başlama aşamasına geldik.

Sayın Putin'e dedim ki, "Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme." Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.

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