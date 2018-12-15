Başkan Erdoğan, 'Sokaklara çıkın' provokasyonunda bulunan Portakal'a tepki gösterdi: Ahlaksıza bak
Başkan Erdoğan, Fransa'da meydana gelen protestolar üzerinden Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulunan provokatif Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'TV ekranlarından haddini bilmezin bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir.' dedi.
Başkan Erdoğan, Denizli meydanından "Sarı Yelekli" sevdalısı "Gezi" hayali kuranlara sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Fransa’da sarı yelekliler var CHP orada. Gezi olayları nerede Bay Kemal orada. Şimdi yine bunların hazırlıkları içindeler. Boşuna bekliyorsunuz, bedelini ağır ödetiriz." dedi.
"BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"
"Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler."
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