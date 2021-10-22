Başkan Erdoğan: Sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen bunu gerçekleştirdim

22 Ekim 2021 Cuma 15:27 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrika'da yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz

Afrika ülkeleri ile ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı

Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum

Afrika'da gördüğümüzü ilgi nedeniyle bu milletin Cumhurbaşkanı olmaktan gurur duydum

Türk firmaları Afrika'da değeri 70 milyar doları aşan binden fazla projeyi üstlendi

Ticaret hacmimiz 2020 yılı sonunda 25.3 milyar doları bulmuş vaziyette

Salgın sürecinde Afrika halkları yalnız bırakıldı. Biz elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle paylaştık

Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda

Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız

Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz

Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor