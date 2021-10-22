Başkan Erdoğan: Sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen bunu gerçekleştirdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.
Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrika'da yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz
Afrika ülkeleri ile ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı
Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum
Afrika'da gördüğümüzü ilgi nedeniyle bu milletin Cumhurbaşkanı olmaktan gurur duydum
Türk firmaları Afrika'da değeri 70 milyar doları aşan binden fazla projeyi üstlendi
Ticaret hacmimiz 2020 yılı sonunda 25.3 milyar doları bulmuş vaziyette
Salgın sürecinde Afrika halkları yalnız bırakıldı. Biz elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle paylaştık
Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda
Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız
Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz
Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor