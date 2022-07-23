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Politika

Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ndeki açıklamasında Millet İttifakı'na yönelik, 'Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli.' ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının konuşmalarından satır başları;

- Temelini atacağımız yatırımların toplam tutarı da 24 milyar lirayı buluyor. Dolayısıyla, sadece bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

- Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yakın.

- Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik.

- Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz.

- YHT Projesi tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 2 saate düşüyor. Ekonomimize katkısı 10 buçuk milyar lirayı bulacak.

- Ülkemizi tarihinde ilk defa hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık.

- Daha çok çalışacağız ülkemize eser ve hizmet bırakacağız. Bunu da karşımızdaki kifayetsiz muhterise, 5'inci kol faaliyeti yürüten hainlere, sırtını terör örgütlerine dayayan siyasetçi müsveddelerine rağmen yapacağız.

- Kendilerine güvenseydiler adaylarını açıklarlardı. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli.

- Konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken bunca yükün altına girerler mi, girmezler. Dün de böyleydi yarında öyle olacak.

- Bir hayaliniz bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız, içini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüllere kazanacaksınız.

- Değerli kardeşlerim biz hep "İşi Hizmet, Gücü Millet" bir kadro olarak sizlerin huzuruna çıktık bugün de aynı anlayışla karşınızdayız.

- Kayseri'deki çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar liralık tarımsal destek verdik.

- Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 14 Ar-Ge merkezi kurduk.

- Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometreye ilave ile 648 kilometreye ulaştırdık.

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