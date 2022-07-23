Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının konuşmalarından satır başları;



- Temelini atacağımız yatırımların toplam tutarı da 24 milyar lirayı buluyor. Dolayısıyla, sadece bugün Kayseri'ye yaklaşık 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

- Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yakın.

- Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik.

- Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Eksikleri de bugünkü açılış ve temel atma törenleriyle tamamlıyoruz.

- YHT Projesi tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 2 saate düşüyor. Ekonomimize katkısı 10 buçuk milyar lirayı bulacak.

- Ülkemizi tarihinde ilk defa hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık.

- Daha çok çalışacağız ülkemize eser ve hizmet bırakacağız. Bunu da karşımızdaki kifayetsiz muhterise, 5'inci kol faaliyeti yürüten hainlere, sırtını terör örgütlerine dayayan siyasetçi müsveddelerine rağmen yapacağız.

- Kendilerine güvenseydiler adaylarını açıklarlardı. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli.

- Konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken bunca yükün altına girerler mi, girmezler. Dün de böyleydi yarında öyle olacak.

- Bir hayaliniz bir hedefiniz varsa bunun için çalışacaksınız, içini dolduracaksınız, insanları ikna edeceksiniz, gönüllere kazanacaksınız.

- Değerli kardeşlerim biz hep "İşi Hizmet, Gücü Millet" bir kadro olarak sizlerin huzuruna çıktık bugün de aynı anlayışla karşınızdayız.



- Kayseri'deki çiftçilerimize yaklaşık 3 milyar liralık tarımsal destek verdik.

- Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 14 Ar-Ge merkezi kurduk.

- Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 565 kilometreye ilave ile 648 kilometreye ulaştırdık.