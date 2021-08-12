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Politika

İmzalar atıldı... Başkan Erdoğan: Yüksek düzeyli faaliyetler konusunda mutabık kaldık

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ile anlaşmaların imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.' dedi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan ziyaretinde iş birliğimizi kurumsallaştırdık. Bugün de ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

Kardeşim El Burhan ile birlikte Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşan Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilecek güce sahiptir.

Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.

Son yıllarda Sudan dahil Afrika'daki birçok ülkeyle ilişkilerimizi geliştirdik. Etiyopya ile Sudan arasındaki gerilimle ilgili endişelerimizi ilettik. Türkiye önümüzdeki yıllarda Sudan'ın yanında olmaya devam edecektir. Kardeşim El Burhan'a bu tarihi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.

Son yıllarda Sudan dahil Afrika'daki birçok ülkeyle ilişkilerimizi geliştirdik. Etiyopya ile Sudan arasındaki gerilimle ilgili endişelerimizi ilettik. Türkiye önümüzdeki yıllarda Sudan'ın yanında olmaya devam edecektir. Kardeşim El Burhan'a bu tarihi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

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