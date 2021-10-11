AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."

"Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir."

"Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz."

"(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz."