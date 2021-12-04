4 Aralık 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Siirt'te okuduğum bir şiir nedeniyle hapse atarak siyasi hayatıma son vermek istediler. Bizde bir söz var "yiğit düştüğü yerden kalkar"

"İlk çinko izabe tesisi ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Böylece yılda ödediğimiz 1 milyar dolar ülkemizde kalacak"