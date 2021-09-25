CANLI Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor... Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Artık zaman yakın

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi.

TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer kalbine işini veren emekçilerin sayesinde ortaya çıktı.

- TEKNOFEST gençlere takım ruhunu ve milli ruhu da aşılıyor. Gençler birçok alanda kıyasıya rekabet ediyor.

- Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek bilim insanları, mühendisleri var.

- TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

- TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.

- Varsın birileri gençlerimize ufuk çizmek yerine kutuplaştırma peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz.

- Artık zaman yakın, TOGG halkımızın istifadesine sunulacak.

- Kendi ürettiğimiz hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için uçuyor.

- Bugün yerli ve milli teknolojileri konuşabiliyorsak, bunda son 19 yılda atılan adımların büyük payı var.