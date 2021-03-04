04 Mart 2021 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, derdini dinlemedik tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamaycaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Etrafında oluşturulmaya çalışılan ilizyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin civesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

Ülkemize bugüne kadar kazandırılan tüm eserlere, yatırımlara, projelere karşı çıkan muhalefet anlayışının devri geçmişte kalmıştır.

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.

Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.