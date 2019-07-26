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Başkan Erdoğan: Terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, 'Terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
 
Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt Arap Türkmen kardeşlerime sesleniyorum gelin PYD denen örgütü bir an önce tasfiye edelim. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. F-35 ile ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika'da pilotlara teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık. Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. F-35 vermiyor musunuz o konuda da tedbirlerimizi alırız başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var." dedi.
 

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