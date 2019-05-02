Başkan Erdoğan: Terör örgütleriyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Burası üretimin, ticaretin, ihracatın, Türkiye ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı. Aldığımız tüm kararların ortak aklın ve vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik. Oda ve borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak hem verdikleri hizmetlerin kalitesini yükselttiler hem de daha derinlemesine analizler yapma imkanına kavuştular. 'Türk Malı' ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası vardır.

Dolar bazında geçen yıl biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyoruz. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi.

Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu biz sıfırladık. Türkiye'yi kur faiz enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik olumsuz hava yaratma gayreti içinde. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil Türkiye'yi can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz başarılar, bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor.

Son zamanlarda bie şey moda oldu kucaklaşma zamanı. TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık onun için Türkiye İttifakı Cumhur İttifakı dedik. Bazıları Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakımızın alternatifi gibi gösterek fitne çıkarma peşine düştü.''