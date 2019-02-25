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Başkan Erdoğan, Tokat mitinginde konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

 

Yola çıkarken, onlara makam mevki verirken iyiydi. Sen dinlen deyince bizim trenden inip başka trene biniyorlar. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler, yarın gittikleri yere ederler

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

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