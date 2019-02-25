Başkan Erdoğan, Tokat mitinginde konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
Yola çıkarken, onlara makam mevki verirken iyiydi. Sen dinlen deyince bizim trenden inip başka trene biniyorlar. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler, yarın gittikleri yere ederler
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