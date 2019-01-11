'İftira ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık." dedi.

Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." ifadesinde bulundu.

CHP'nin kendini yenilemediğini belirten Erdoğan, "Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin." dedi.

CHP'nin iftiralarla üstlerine geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar." ifadesini kullandı.