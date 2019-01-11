'İftira ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz.' dedi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık." dedi.
Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." ifadesinde bulundu.
CHP'nin kendini yenilemediğini belirten Erdoğan, "Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş. Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin." dedi.
CHP'nin iftiralarla üstlerine geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar." ifadesini kullandı.
POPÜLİZM BATAKLIĞINA SAPLANMADIK
Bizler 3-5 oy daha fazla alabilmek için popülizm bataklığına saplanmadık. Söz verdi mi, sözünde durur. AK Parti budur. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli temel özellik, milletin çıkarlarını ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstüne tutmasıdır. Bu dava anadolu topraklarını, ilimle, irfanla, hikmetle, aşkla, yoğuran erenlerin mirasçısı bir partidir. Biz laf değil, icraat siyaseti yaptık.
Bugün ikinci üniversitesiyle, yurtlarıyla, yollarıyla, tünelleriyle, gençlik salonlarıyla, modern statlarıyla Trabzon'a çağ atlattık. Trabzon'u a da hızlı tren ağına ekliyoruz.
TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİ VE HAYALLERİ İLE BULUŞTURMANIN KAVGASINI VERDİK
Milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadan, Türkiye'yi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmanın kavgasını verdik. Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamını kucakladık. Sloganımızı da 'tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket' dedik. Hiç kimsenin hayat tarzına, siyasi görüşüne müdahale etmedik. 100 yataklı Of Devlet Hastanesi'nin yapımı süratle ilerliyor. Bin 200 yataklı Trabzon şehir hastanesi de şu an ihale aşamasında. Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.
Milletimiz, ülkemiz her alanda ilerlemiş, gelişmiştir ama CHP her alanda alışkanlıklarını değiştirememiştir. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye çalışan bir CHP görüyoruz.
İŞTE AK PARTİ'NİN TRABZON ADAYLARI:
AKÇAABAT: OSMAN NURİ EKİM
ARAKLI: RECEP ÇEBİ
ARSİN: MUHAMMET SAİT GÜRSOY
BEŞİKDÜZÜ: HARUN DEMİRCİ
ÇAYKARA: HANEFİ TOK
DERNEKPAZARI: MEHMET AŞIK
DÜZKÖY: YILMAZ ANKARA
HAYRAT: SALİH ÖZTEK
KÖPRÜBAŞI: ALİ AYDIN
MAÇKA: KORAY KOÇHAN
OF: SALİM SALİH SARIALİOĞLU
ORTAHİSAR: AHMET METİN GENÇ
TONYA: OSMAN BEŞEL
VAKFIKEBİR: MUHAMMET BALTA
YOMRA: İBRAHİM SAĞIROĞLU
CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI:
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Adayı Mümin Nuhoğlu (MHP)
Şalpazarı Belediye Başkanı Adayı Refik Kurukız (MHP)
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