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Başkan Erdoğan: Trump, bana 'Ben döner dönmez talimatı vereceğim' dedi

ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon konuşmasında Halkbank konusunu da dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti, 'Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı’ dedi.”

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