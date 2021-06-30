30 Haziran 2021 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 12:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça, ülkemize ve partimize yapılan saldırılar artıyor.

Bu ülkede her dönemde iktidarla muhalefet partileri arasında çekişmeler, görüş farklılıkları yaşanmıştır ama bu defa karşımızda bambaşka bir fotoğraf var. Dışarıdan ve içeriden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP, ülkenin demokrasisine, geleceğine kast etmektedir.

CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır. Sehven yanlış bilgi verme değil bilinçli bir yalan ve çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Böyle değilse durum daha vahim demektir. Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır, adı da yalan terörüdür.

Bizim bunca yalanı, bunca iftirayı, bunca ithamı büyük bir keyifle ve kendinden emin edayla ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur.

Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtası ile takipçisiyiz. Diğer huşularda ise diyoruz ki CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Bize düşen Allah şifa versin demekten ibarettir.

Sosyal medyanın en önemli yayılma mecrası olduğu bu sorun sadece ülkemizle de sınırlı değildir Demokrasi ile yönetilen her yerde bu sorun tartışılmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Hatta birçok ülke bu sorunla mücadele için çeşitli kanuni düzenleme yoluna gitmektedir.

Ülkemizde bu sorun geçmişi zaten darbe, vesayet, yatırım karşıtlığı ile dolu olan bir zihniyetin elinde çok daha vahim bir hale gelmektedir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur, ilan ettiğimiz tarih budur ve bu iş öyle sıradan bir iş değildir, aklınıza ne gelirse yapın böyle bir şey yok. Siyaset ciddiyet ister, siyaset kararlılık ister. Yalanın egemen olduğu bir siyaset bizim kitabımızda yer almaz bunu böyle bilsinler.

Kararlılıkla biz yolumuza devam edeceğiz, hep birlikte çok büyük bir vebal altındayız. Ülkemizi bu hastalıklı zihniyetin eline bırakmamak için çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla dikkatli olacağız. İşte bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

KANAL İSTANBUL SÖYLEMLERİ

Biz 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz bunlar ise daha rüyasını gördükleri iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine kurmayı hayal ediyorlar.

Bu ülkede en büyük kalkınma projemiz olan GAP'ın Keban Barajı projesine CHP karşı çıkmıştır, bu ülkede kabiliyetli mühendislerimiz tarafından üretilen otomobillerin geliştirilen motorların ve daha nice güzel işlerin tamamı CHP tarafından sabote edilmiştir.

Bu ülkede İstanbul Boğazı üzerinde gerdanlık gibi dizilen 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmış engellemek için de elinden geleni yapmıştır.

Bu ülkede ne kadar baraj varsa, otoyol varsa, şehir hastanesi varsa CHP hepsinin de önünü kesmeye çalışmıştır, son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar.

İş insanlarından bankacılara ve bürokratlara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için uğraştığımız ülkelere bile parmak sallıyorlar, ne diyorlar? 'Eğer kredi verecek olursanız, bunları ödemeyiz'.

Değerli kardeşlerim bunlar daha şimdiden, devlet nedir, devlet yönetmek nedir bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduğumuzda bizden önceki borçları ödemedik mi? Ödedik, devlet olmak budur da onun için.

Lafa gelince bizi tek adamlıkla itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul sözleriyle bile millete saygı göstermediklerini ortaya koydular. Biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi hizmette yarışacak kimse yok.

Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır, Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında proje ile taçlandıracağımıza inanıyoruz.