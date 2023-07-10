Başkan Erdoğan: Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO Ukrayna konseyinin ilk toplantısını da tertipleyeceğiz.

NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız. Haksız kısıtlamalar bizi sınırlandırıyor. Müttefiklere yanlıştan dönmelerini söyleyeceğiz.

Bu süreçte işi yokuşa sürmelerine rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik. Asgari %2 savunma harcamanın yenilenmesi olacaktır. Savunma harcamalarının artırılması konuşulurken kısıtlamaların da konuşulduğunu görüyoruz.

Ben bu akşam sayın genel başkan ve İsveç Başbakanı'yla görüşme gerçekleştireceğim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak.

İSVEÇ'E NATO VİZESİ ÇIKAR MI?

İsveç konusunda süreç devam ediyor. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Stoltenberg ve İsveç Başbakanı ile akşam görüşeceğiz.

Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI

Milletimizin bizden bir beklentisi vardır. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.

SORU-CEVAP

(Rusya-Ukrayna ateşkes) Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Yüz yüze yapacağımız görüşmelerde bu konuyu ele alacağız. Sayın Putin'den başka bir şey beklemiyorum. Aynı duruşu sergileyecektir.

Nihai karar TBMM'dir. TBMM bu kararı vermedikten sonra burada bir adım atmak mümkün değil. TBMM'den geçmedikten sonra ben dedim oldu diyemeyiz.