Başkan Erdoğan: Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını çıldırtıyor

18 Aralık 2020 Cuma 14:48 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 15:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz.

Teker teker saymaya kalksak saatler günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha azimli hale getiriyor. Salgın gibi bir krize ve bununla bağlantılı olarak derinleşen ekonomik krizlere rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümesi bazılarını çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlıyoruz fakat içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. AK Parti'ye yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin emarelerini görüyoruz. Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız diyorlar. AK Parti ile iş yapanların mallarına el koyacağız diyorlar. Bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız. Tabi biz bunları tek partili diktatörlükten biliriz. Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.

Bir kez daha meydanımızın ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyor tüm Kağıthanelileri bu eserle birlikte mutlu şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.