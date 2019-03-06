Başkan Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor
Başkan Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan, 'İlk defa bugün burada bunu seslendiriyorum. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” Programı’nda konuştu.
Başkan Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.
CHP, terör örgütlerinin saldırılarında darbe girişimlerinde hiçbir zaman Türkiye'nin yanında yer almamıştır. Kılıçdaroğlu Avrupa'da terör örgütlerinin temsilcileriyle paçavralarıyla yan yana fotoğraf çektiriyor.
İlk defa bugün burada bunu seslendiriyorum. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor. Uzay çalışmalarını etkin şekilde kullanmanın gayreti içindeyiz.
Türkiye uzay anasına engel olmanın ülkeye nasıl bir faydası olacağını çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.