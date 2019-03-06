Başkan Erdoğan: Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor Başkan Erdoğan, Uzay Ajansı'nın kurulmasını AYM'ye götüren CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan, 'İlk defa bugün burada bunu seslendiriyorum. Türkiye'nin uzay yarışında yer almasından bu CHP neden rahatsız oluyor' dedi.