Başkan Erdoğan: Ülke bunlara kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi İMF'ye bırakırlar

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

'BE HEY CAHİL, BELEDİYENİN ELEKTRİK VERME YETKİSİ VAR MI?'

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedeva verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

"ANTEP'TE YAPTIĞIMIZ 300 FABRİKAYA İNANMAYI HESAP MAKİNESİ İLE SAYMAYA BAŞLADILAR, BAKTILAR FAZLASI VAR KONUYU HEMEN KAPATTILAR"

Antep'e olan şükran borcumuzu yatırımlarımız ile ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz.

Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Birileri ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki, eksiği yok fazlası var, konuyu hemen kapattılar. 6.OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lutfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler.

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan yüzlerce eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

'BAY KEMAL VE AVANESİNİN BÖYLE BİR DERDİ YOK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları var diye pankart açmışlar. Vah zavallılar. Bizim şu anda KYK yurtları olarak hamdolsun açtığımız yurtların sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok.

"KUR SPEKÜLASYONU İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK, BUNU BİR SAATTE ATIVERDİK"

Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyordu. Halbuki kurun dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki 84 milyondan her birinin hayatını olumsuz etkiliyordur. Bizim derdimiz kurun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihityaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var: "Dere yatağında akar." Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim.

Ne sinsi hesaplar yapıldığını hep birlikte gördük mü? Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Biz bu süreç boyunca çalıştık. İş zıvanadan çıkarken paketimizi açıkladık. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu.

BAY KEMAL, MERAL HANIM BOŞUNA UĞRAŞMAYIN SEÇİMİN ÖNE ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını hedefleyenler, seçim çağrılarıyla ortaya döküldü



Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor.

Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi İMF'ye bırakırlar

