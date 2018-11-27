Başkan Erdoğan: Uluslararası haklarımızı kullanmamıza engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız

TBMM’de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerlere rahmet, yaralı askere ise şifa diledi.

Akdeniz ve Ege’de yaşanan gerginliklere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akdeniz’de Ege ve Kıbrıs konusundaki haklarımız meselesi eskiden beri Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. Son dönemde hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan’ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rus Kesimi’nin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi’ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri açık söylüyorum beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız. Fırsatçılık kötüdür, uluslararası ilişkilerde fırsatçılık çok daha kötüdür. Akdeniz’de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akını karşısında tir tir titreyenler konu petrol, doğal gaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. İnsanlığa karşı vazifelerini yerine getirmeyenlerin ekonomik işgal için tüm kuralları ve uygulamaları zorlamaları riyakarlıktır. Şu anda 4,5 milyon insanı ülkesinde barındıran bir Türkiye var, diğer tarafta ise botlarla Akdeniz’e açılanları botlarını şişlemek suretiyle Akdeniz’in, Ege’nin sularına gömenler var. Bunların hangisi insan haklarından yana, insandan yana. Geçmişte bize de defalarca oynanmış bu oyunlara artık karnımız toktur. Türkiye olarak ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyecek, milletimiz ve dostlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.