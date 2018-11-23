Başkan Erdoğan: Meclis'te 53'ü AK Partili 104 kadın milletvekili bulunuyor, bu sayı bir rekordur

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bu zirvenin konusunu da ailenin güçlenmesi olarak belirlenmesini fevkalade isabetli buluyorum. Bizim inancımızda aile kadınla erkeğin ortak sorununda teşekkül eden ve yaşayan hayati bir müessesidir.

"KADINA AYRIMCILIK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kadın ve erkek aile içinde görev bölümüne katkıda bulunurlar. Aile kurumunun güçlü olmadığı toplumun geleceği karanlıktır. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir.

Kadına ayrımcılık mümkün değildir. Çünkü fıtratın gereği tüm yaradılanlara aynı gözle bakmaktır. Bizim kültür köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur.

"BÖYLE BİR MEDENİYETİN REFERANSI OLAMAZ"

Eksiklerimizi varsa yanlışlarımız konuşmamız tartışmamız gayet tabidir. Bunu yaparken hareket noktamız kendi tarihimiz kültürümüz değil de batı dünyası olursa doğru yere varamayız. Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını meta anlayışıyla eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması şaşırtıcı değildir. Cenneti annelerin ayakları altına seren kadına sultan benzetmesi yapan onlara iyi davranmayı tavsiye eden böyle bir medeniyetin referansı olamaz.

"BU SAYI TARİHİ BİR REKORDUR"

Şahsen siyasetin hangi kademesinde söz sahibi olmuşsa orada kadınlara alan açmaktan daima şeref duydum. Meclis’te 104 kadın milletvekili bulunuyor. Meclisin yüzde 17,5’unu oluşturan bu sayı tarihi rekordur. AK Parti döneminde kadınların istihdama katılma oranı yüzde 28’den yüzde 38’e yükselmiştir. İstihdamdaki kadın oranı da yüzde 21’den yüzde 30’e yükseldi. Çalışma hayatındaki 9 milyon 122 bin kadınımız üretimleriyle başarılarıyla yüzümüzü ağartmıştır.

Okullaşma oranında cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık. Batıda bugün bizi yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren başka bir ülke yoktur. Biz bir numarayız.