Başkan Erdoğan üniversitelere yeni hedef gösterdi: Teknolojik bağımsızlık 

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışında Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerin olması ve bunların çoğaltılmasının gerekli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bundan 20 yıl önce birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı. Ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmamızı ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz” diye konuştu.

ODTÜ’NÜN KURULUŞ AMACI

ODTÜ tarihine ilişkin bilgi veren Erdoğan, ODTÜ’nün kuruluş amacının kendilerinin 16 yıldır inşa etmeye çalıştıkları politikanın ifadesi gibi olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Üniversitemizin kuruluş kanununda aynen şöyle diyor, bunu çok önemsiyorum, ‘Türkiye ve Ortadoğu’nun kaynaklarının inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere Türk milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapar.’ Biz bu amacı her alanda gerçekleştirmenin mücadelesini verdik, veriyoruz” ifadelerini kullandı.

NİCELİK NİTELİK MESELESİ

Küresel yarışta üniversiteleri en büyük güç kaynağı olarak görduklarını vurgulayan Erdoğan “Bilim eğer ahlaki değerlere yaslanıyorsa o nispette insana ve topluma hizmet eder. Bilimsel faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz” dedi. Erdoğan, Almanya’da 3 milyon Türkiye’de 8 milyon öğrenci olduğunu belirterek “Bir nitelik nicelik meselesi var. Biz bunu önümüzdeki yıllarda da aşacağımıza inanıyorum. Biz sıçramamızı yaptığımız zaman farklı yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür” ifadesini kullandı. Türkiye’nin çok ideal bir yükseköğrenim sistemine sahip olmadığını belirten Erdoğan “Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE UYARI

Vakıf üniversitelerinin kendilerine sağlanan ayrıcalıklara rağmen eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentisine yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını belirten Erdoğan, “Hatta bazı vakıf üniversitelerimizin vakıf mantığı ile asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor. Denklik konusunun da bu kalite anlayışı çerçevesinde geliştirilecek objektif kriterlere bağlanarak hızla çözülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN MECBURİYETİ

Başkan Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durmak mecburiyetinde olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, şunları belirtti: “Şayet biz bunu beceremezsek zorunlu olarak ipin ucu başkalarının eline geçecektir. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üstelik bizim kendimizle birlikte kalbini ve umudunu bize yöneltmiş kardeşlerimize karşı sorumluluk var. Teknolojik bağımsızlığımız bu sebeple de çok önemlidir.”

‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ vurgusu