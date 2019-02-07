Başkan Erdoğan üniversitelere yeni hedef gösterdi: Teknolojik bağımsızlık
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük hazinesinin insan sermayesi olduğunu belirterek, üniversitelerin yakın zamanda teknolojide istenen kaliteye ulaşacağına inandığını söyledi. Erdoğan “Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi’nin açılışında Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerin olması ve bunların çoğaltılmasının gerekli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bundan 20 yıl önce birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı. Ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmamızı ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz” diye konuştu.
ODTÜ’NÜN KURULUŞ AMACI
ODTÜ tarihine ilişkin bilgi veren Erdoğan, ODTÜ’nün kuruluş amacının kendilerinin 16 yıldır inşa etmeye çalıştıkları politikanın ifadesi gibi olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Üniversitemizin kuruluş kanununda aynen şöyle diyor, bunu çok önemsiyorum, ‘Türkiye ve Ortadoğu’nun kaynaklarının inkişafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere Türk milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapar.’ Biz bu amacı her alanda gerçekleştirmenin mücadelesini verdik, veriyoruz” ifadelerini kullandı.
NİCELİK NİTELİK MESELESİ
Küresel yarışta üniversiteleri en büyük güç kaynağı olarak görduklarını vurgulayan Erdoğan “Bilim eğer ahlaki değerlere yaslanıyorsa o nispette insana ve topluma hizmet eder. Bilimsel faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz” dedi. Erdoğan, Almanya’da 3 milyon Türkiye’de 8 milyon öğrenci olduğunu belirterek “Bir nitelik nicelik meselesi var. Biz bunu önümüzdeki yıllarda da aşacağımıza inanıyorum. Biz sıçramamızı yaptığımız zaman farklı yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür” ifadesini kullandı. Türkiye’nin çok ideal bir yükseköğrenim sistemine sahip olmadığını belirten Erdoğan “Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE UYARI
Vakıf üniversitelerinin kendilerine sağlanan ayrıcalıklara rağmen eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentisine yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını belirten Erdoğan, “Hatta bazı vakıf üniversitelerimizin vakıf mantığı ile asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor. Denklik konusunun da bu kalite anlayışı çerçevesinde geliştirilecek objektif kriterlere bağlanarak hızla çözülmesine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN MECBURİYETİ
Başkan Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın önemine vurgu yaparak veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekaya kadar Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durmak mecburiyetinde olduğunun altını çizdi.
Erdoğan, şunları belirtti: “Şayet biz bunu beceremezsek zorunlu olarak ipin ucu başkalarının eline geçecektir. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üstelik bizim kendimizle birlikte kalbini ve umudunu bize yöneltmiş kardeşlerimize karşı sorumluluk var. Teknolojik bağımsızlığımız bu sebeple de çok önemlidir.”
‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ vurgusu
Başkan Erdoğan, dünyanın yapay zeka çalışmaları ile yeni bir teknoloji seciyesine doğru gittiğini ve her ülkenin teknolojide bu yeni döneme kendi hedeflerine göre isimler verdiğini kaydederek Endüstri 4.0’a da değinerek Japonların ‘Toplum 5.0’ üzerinde çalıştığını, Amerika’da ‘Yaşam 3.0’ gibi tartışmaların olduğunu anımsattı. “Biz ise ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz” diyen Erdoğan, bu süreçte yetişmiş insan kaynağını geliştirmekle sorumlu üniversitelere çok büyük görevler düştüğünü aktardı. Üniversite-sanayi işbirliğinin çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti’ni çok başarılı gördüğünü kaydetti. Üniversiteler ile sanayileri yenilikçi fikirlerin ürüne dönüştürülmesi ortak gayesi etrafında buluşturan teknoparkların desteklenmesinin önemini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
BİR TEK BENİMLE OLACAK İŞ DEĞİL
“ODTÜ şu anda bu adımı atmış durumda, bir an önce bunun neticesini de almamız lazım. Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için buralarda faaliyet yürütecek firmaların seçimine hassasiyet gösterilmelidir. Özellikle doktora programlarına aynı doğrultuda ağırlık verilmesine de ihtiyaç var. Doktoralı yetişmiş insan sayımızı ne kadar yükseltebilirsek bu yarıştaki yerimizi o kadar sağlam tutabiliriz... Kendini bilim ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına ben canı gönülden inanıyorum. Hocalarımızın da aynı inançta olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda bulunacağımdan asla şüpheniz olmasın. Türkiye’yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız, bu benimle olacak bir iş değil. Ben siyaset olarak ülkemin başındaki bir yönetici olarak varım. Sizler ise ilim ve irfanın temsilcileri olarak varsınız. Eğer bizler de bütünleşirsek o zaman gerçekten milliyetperver, vatansever bir nesli yetiştirir ve ülkemizi uçururuz.”
Varank’ın Erdoğan hatırası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün kalıcı olarak artırılması için teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olması gerektiğini söyledi. Varank, “Üniversitelerimizin bilimsel yetkinlikleriyle, dijital dönüşüm ve yıkıcı teknolojilere hazırlık süreçlerini bir araya getirmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Teknoparklar da işte bu buluşmanın en kısa sürede ve en etkin şekilde gerçekleştiği yapılardır” dedi. Microsoft’un geçen hafta Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data’yı satın alacağını ilan ettiğini belirterek “Şu anda satış rakamı açıklanmadı ama oldukça yüksek bir rakamla karşılaşmamız muhtemel. Teknopark şirketi olan Citus Data’ya olan bu talep, ekosistemin başarısı açısından önemli bir gösterge” diye konuştu.
ÖĞRENCİLİK ANISI
Başkan Erdoğan ile bir anısını da anlatan Varank, şunları kaydetti: “Ankara’da öğrencilik hayatına başladığımda siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bilkent Üniversitesine gelip bir konferans vermiştiniz. Ben ve arkadaşlarım da buradan sizi dinlemeye gelmiştik. Daha sonra biz de ODTÜ öğrencileri olarak sizi okulumuzda ağırlamak, özellikle bizim zamanımızda faaliyete başlayan bu kongre merkezinde sizi misafir etmek için çok uğraştık. Malum, 28 Şubat’ın karanlık günlerine hızla ilerlediğimiz bir süreçti ve biz o zamanki zihniyeti maalesef çok uğraşmamıza rağmen aşamadık. Şimdi sizi bu salonda görmek, bu salonda sizi dinleyecek olmak bizler için çok farklı manalar da içeriyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.”
Külliye’de kritik kabul
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 45 dakika başbaşa gerçekleşen görüşmede Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler dışındaki illerde de uygulanıp uygulanmaması konusu önemli gündem başlıklarından birisini oluşturdu.
MHP lideri Bahçeli’nin, “Zillet İttifakı büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde Cumhur İttifakı’nın gereği her neyse onu yapacağız” sözünün ardından gözler, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı’nın 30 büyükşehir dışında genişleyip genişlemeyeceğine çevrilmişti. HDP destekli CHP ve İP’in oluşturduğu Millet İttifakı’nın, 27 ilde işbirliği yapması üzerine de Cumhur İttifakı cephesinde de yeniden bir değerlendirmenin olabileceği, siyasi kulislerde dile getirilmişti.
ERDOĞAN’A RAPOR SUNULDU
Parti tabanından bu konuda dile getirilen talepler karşısında parti yöneticileri, büyükşehirler dışındaki illerde bir işbirliği zemininin yakalanıp yakalanmayacağına yönelik nabız yoklama girişimleri başlatmıştı. AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili il başkanlarından illerindeki duruma ilişkin bilgi vermelerini ve her ildeki durumun Ankara’ya iletilmesini istemişti. İl başkanlarından gelen cevaplar, Teşkilat Başkanlığı tarafından değerlendirmeye tabi tutularak, ortaya çıkan tablo Başkan Erdoğan’a sunuldu.
MECLİS BAŞKANLIĞI ELE ALINDI
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki diğer bir başlığı ise aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tesliminden önce 18 Şubat’ta istifa edeceğini açıklayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasıyla boşalacak olan Meclis Başkanlığı seçimlerinin oluşturduğu belirtildi.
Mübaşirlerden Başkan’a ‘idari kadro’ teşekkürü
Mübaşirlerin Adalet Bakanlığı’ndan aylardır beklediği müjde geldi. Başkan Erdoğan, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Her platformda taleplerini ileten ve öteden beri bu düzenlemeyi bekleyen emektar mübaşirlerimize hayırlı olsun” dedi. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan mübaşirler, Erdoğan’ın kararnameyi imzalamasıyla birlikte genel idari hizmetler sınıfına geçti.
MAAŞLARDA ARTIŞ DA OLACAK
Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan ve yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfına geçen mübaşir maaşlarında bulundukları kıdem ve derecelere göre değişen miktarlarda artış da olacak. Bakan Gül, “Mübaşirlerimiz, mahkemelerin iş yükünü çekiyor, diğer adli personelimiz gibi büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Çalışmaları başından beri takip eden ve Kararname’yi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfı tüm mübaşirlerimize hayırlı olsun” dedi.
Mitinglere yarın Sivas’tan başlıyor
Başkan Erdoğan 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi ilk mitingini yarın Sivas’ta yapacak. Toplu açılış törenine de katılacak olan Erdoğan, Cuma namazını da Sivas’ta kılacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan’ın ilk olarak Sivas’a gelmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti. Ayhan, “Bundan dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas’ta çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl bekliyoruz” dedi. Ayhan, emniyet ve asayiş konusunda her türlü tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşların miting alanına rahat gelmesi için çalışmalar yaptıklarını da belirtti.
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