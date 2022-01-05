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Politika

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin AK Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor' dedi.

5 Ocak 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:47
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve vatandaşlarımıza karşı, giderek dozu artan ve bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir."

"Meşru Cumhurbaşkanı'na karşı kullanılan dilin yarısı bile terör siyasetine karşı kullanılmıyor. Demokrasimizi çalmaya dönük bu sinsi faaliyete karşı çok daha kararlı, çok daha tavizsiz bir mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Bol miktarda özgürlük ve demokrasiden bahsediliyor. Ama Türkiye'nin demokratik kazanımlarına yönelik en vahşi saldırılar gerçekleşiyor. Demokratik kazanımlarımızın korunması konusunda kırmızı çizgimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor."

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