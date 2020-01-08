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Politika

Başkan Erdoğan ve Putin ikinci kez görüşüyor

Başkan Erdoğan ve Putin ikinci kez görüşüyor. Görüşmeye iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları da katılıyor

08.01.2020  16:40 - Güncelleme: 08.01.2020  16:46

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

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