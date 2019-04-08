Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda ikinci açıklamayı yaptılar. İki lider basın toplantısında Suriye, ekonomi, S-400 ve Akkuyu nükleer tesisinin teslimatının görüşüleceğini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hızlı başladı. Ekonomi, Suriye konuların masada olduğu zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var" mesajı verdi.
Başkan Erdoğan ve Putin'in mesajlarından öne çıkanlar:
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık"
Rusya Devlet Başkanı Putin: “Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz."
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