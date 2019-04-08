Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti hızlı başladı. Ekonomi, Suriye konuların masada olduğu zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, "Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var" mesajı verdi.

Başkan Erdoğan ve Putin'in mesajlarından öne çıkanlar:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık"

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye’de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Gündemimizde askeri-teknik iş birliğinin yanı sıra S-400 sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının tamamlanması var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile) İkili ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz."