Başkan Erdoğan: Vesayet zincirlerini parçaladıkça çok daha büyük başarılara imza atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu törenlerle sanatçılarımıza şükran sunma fırsatı buluyoruz. Böylece nice değerimize teşekkürlerimizi iletiyorum.

Kültür ve sanatın farklı alanlarına ilgi duyan gençlerimiz üstatlarından ilham alarak kendi başarı hikayelerini yazıyor.

"ÖDÜLLER, DEĞERLERİMİZİN DÜNYADA TANINMASINI SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ"



Kültür sanat erbablarının kurumumuzda edindiği müstesna yeri bu ödüller ile de destekliyoruz. Bu ödüller gençlerimizi teşvik etme yanında, sahip olduğumuz değerlerin dünyada tanınmasını sağlamak için önemlidir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı özel ödüllerinin sahipleri belirlenirken de bu hassasiyetle karar verilmiştir.

Haksız rekabetin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürünün önemi daha çok anlaşılıyor.

"BİR TOPLUM KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ BİRİKİMİ KADAR GÜÇLÜDÜR"



Kültür ve sanat bir milleti ayakta tutan önemli sütunlar arasında gelir. Bir toplum kültür ve sanat alanındaki birikimi kadar güçlüdür.

Savunmada ekonomide ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da kültür ve sanata bağlıdır. Kültür ve sanat açısından zayıf toplumlar saman alevi gibi sönüp gitmişlerdir.

İnsanlık tarihine baktığımızda bunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bileğinin gücüyle kilometrelerce savaşmış komutanları bugün kimse hatırlamıyor. Nice güçlü ordunun bugün esamesi okunmuyor. Fakat sanatta çığır açmış, kendi özgün kimliklerini icra etmiş özgün toplumlar dimdik ayaktadır.

"1000 YILLIK KÖKLÜ BİR BİRİKİME SAHİBİZ"



Bu milletler ekonomik ve sosyal buhranlar geçirse de ayakta kalır. Türk milletinin de ayakta kalabilmesinin sebebi bu kültürel hazinesidir. 1000 yıllık köklü bir birikime sahibiz. Kültür havzamızın sınırları Avrupa'dan Orta Doğu'nun en ücra köşesine kadar uzanıyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir hazine sunuluyor. Asırlardır farklı kimliklere ev sahipliği yapmış hoşgörü timsali illerimiz bulunuyor. Hangi ilimize gitsek insanlık tarihine ışık tutan tarihle karşılaşıyoruz.

Maziden atiye kurduğumuz bu kadim biriikimi koruduğumuz sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz.

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR İKLİMİNİ TEK TİPLEŞTİREN MAHALLE BASKISINI REDDEDİYORUZ"



Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.