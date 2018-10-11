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Başkan Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Ngan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul etti.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
 
Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

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