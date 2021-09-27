Başkan Erdoğan: Yargı camiamız uzun yıllar bu jakoben düşüncenin tasavvuru altında kaldı

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olan 1008 Adli Yargı Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı ile 7 İdari Yargı Hakimini tebrik ediyorum

Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık

Adalet mülkün temeli olduğu kadar, sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınmanın lokomotifidir

Geciken adalet, adalet değildir. Bu ilkeden hareketle adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz

Sadece modern ve ihtişamlı binalar yapmakla adaletin tesis edilmeyeceği bir gerçektir

Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur

Güya adaleti tesisi ermek adına bir sağdan bir soldan gençlerin asıldığı günleri gördük

Darbeciler karşısında selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan sözde yargı mensupları gördük

2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk

Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir

Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacak

Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık

İkinci yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirilmesi ve topluma yeniden kazandırma işlevinin güçlendirdik

Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk

Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik

Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talepleri ve beklentileri karşılamayı esas alacağız

Hukukun yük olan değil yük alan bir rol üstlenmesini istiyoruz. Reformlarımızın temel amacı budur

Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüreceğiz

Hakım, savcı yardımcılığı müessesesini yeni adli yılda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız

(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin

AYRINTILAR GELİYOR...