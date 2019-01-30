AK Parti seçim sloganı 'Memleket işi gönül işi' olarak belirlendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 'Başkan Erdoğan yarın hem seçim sloganımızın fazları hem de bu büyük ekranda sloganlarımızı müziklerimizi açıklayacak' dedi.
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