AK Parti seçim sloganı 'Memleket işi gönül işi' olarak belirlendi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 'Başkan Erdoğan yarın hem seçim sloganımızın fazları hem de bu büyük ekranda sloganlarımızı müziklerimizi açıklayacak' dedi.