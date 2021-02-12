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Politika

Başkan Erdoğan: Yarın deniz üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6 aylık aranın ardından ata yurdum Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yarın deniz üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda inceleme yapacağız.' dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 14:05 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 14:12
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