Başkan Erdoğan: Yeni bir projenin müjdesini vermek istiyorum...

04 Şubat 2021 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 15:12

Başkan Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.

- Yükseköğretim bütçemiz 2,5 milyar liradan bu yıl itibariyle 36 milyar liraya çıktı.

- Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Lakin hala devlet ve toplumdan kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil; ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmetle mükellef olduklarını anlayacaklar, kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskelerinin altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

- Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

- Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. Türkiye, dünyadan öğrenci çekme yarışında ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi.

- (Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.

- Yeni bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesidir. Amacı doktoralı insan kaynakların sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Önümüzdeki haftadan itibaren bu projeyi uygulamaya geçiriyoruz.