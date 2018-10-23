Başkan Erdoğan yerel seçimler için Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi Başkan Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.