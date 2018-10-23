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Başkan Erdoğan yerel seçimler için Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

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Başkan Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.

Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.

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