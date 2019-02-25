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Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

Başkan Erdoğan Yozgat'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Bu yılın ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak' dedi.

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