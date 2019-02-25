Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak
Başkan Erdoğan Yozgat'ta halka hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Bu yılın ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak' dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.