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Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Çipras bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Oktay, Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte törenle karşıladı. Çipras ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çipras daha sonra baş başa 45 dakika görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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