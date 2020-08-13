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Politika

Başkan Erdoğan: Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili 'Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 'Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.' dedi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:27
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet etmeye çalıştık.

* Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.

* 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

* 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere boyun eğmedik, açtıkları hendeklere onları biz gömdük.

* Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

* Bugün Sayın Merkel ve Sayın Michel ile birer görüşmem olacak.

* 86 senelik uzun bir teassürün ardından Ayasofya'yı cuma namazı ile ibadete açtık.

* Lübnan'da bizim derdimiz insanlığımızın, kardeşliğimizin, inancımızın gereğini yerine getirmektir.

* Türkiye hiçbir şart koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecek.

YUNANİSTAN'LA DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

* Türkiye, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet hükümlerine ve Libya ile varılan mutabakata göre yapmıştır.

* Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

* Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir.

* Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.

* 10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

* Koronavirüs hayatımızda birçok şeyi kökünden değiştirdi. Çalışmalarımızı bu gerçeğe göre yeniden düzenliyoruz.

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