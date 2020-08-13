Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* 19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet etmeye çalıştık.
* Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.
* 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.
* 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere boyun eğmedik, açtıkları hendeklere onları biz gömdük.
* Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
* Bugün Sayın Merkel ve Sayın Michel ile birer görüşmem olacak.
* 86 senelik uzun bir teassürün ardından Ayasofya'yı cuma namazı ile ibadete açtık.
* Lübnan'da bizim derdimiz insanlığımızın, kardeşliğimizin, inancımızın gereğini yerine getirmektir.
* Türkiye hiçbir şart koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecek.
* Türkiye, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet hükümlerine ve Libya ile varılan mutabakata göre yapmıştır.
* Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.
* Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir.
* Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.
* 10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.
* Koronavirüs hayatımızda birçok şeyi kökünden değiştirdi. Çalışmalarımızı bu gerçeğe göre yeniden düzenliyoruz.