13 Ağustos 2020 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet etmeye çalıştık.

* Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.

* 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

* 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da FETÖ'cülere boyun eğmedik, açtıkları hendeklere onları biz gömdük.

* Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.

* Bugün Sayın Merkel ve Sayın Michel ile birer görüşmem olacak.

* 86 senelik uzun bir teassürün ardından Ayasofya'yı cuma namazı ile ibadete açtık.

* Lübnan'da bizim derdimiz insanlığımızın, kardeşliğimizin, inancımızın gereğini yerine getirmektir.



* Türkiye hiçbir şart koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecek.

YUNANİSTAN'LA DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

* Türkiye, Doğu Akdeniz'de bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet hükümlerine ve Libya ile varılan mutabakata göre yapmıştır.



* Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

* Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir.

* Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.

* 10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

* Koronavirüs hayatımızda birçok şeyi kökünden değiştirdi. Çalışmalarımızı bu gerçeğe göre yeniden düzenliyoruz.