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Politika

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğluna 300 milyar göndermesi: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, Batılı tefecilerinden ülkeye 300 milyar dolar getirme vaadinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen enerji yatırımlarına dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun vaadine, 'Londra'daki tefecilerden 'borç para bulduk' diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz' ifadeleriyle göndermede bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğluna 300 milyar göndermesi: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
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Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'daki tefecilerden 'borç para bulduk' diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz. Nasıl mı? Karadeniz doğal gazımızla Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bu paranın yatırım, istihdam ve sosyal destek olarak insanların cebine gireceğini dile getiren Erdoğan, şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladıklarını belirtti.

HER EVDEN BİR KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı.

"Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz. Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz."

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