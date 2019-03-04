Başkan Erdoğan: 150 yıllık bir proje olan Filyos limanı projesinde yarıya geldik

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Bizim muradımız hep milletimizle birlikte yol yürümek... Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak. Demokrasiyi, hukuku üstün tutmak olmuştur. Seçim tarihine kaldı 26 gün. Bu seçimde öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil. Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek.

BUNCA BENZEMEZİ BİR ARAYA GETİRENLER NEDİR BİLİYOR MUSUNUZ?

Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz?

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIĞINDA SAHİP OLACAĞI GÜÇTEN KORKUYORLAR

Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koç başı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar.

BU KADAR VATANA İHANET İÇİNDE OLANLARIN...

Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu konuşan bölücü örgütün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor? Doğuda güneydoğuda oylar malum HDP'ye, batıda da AK Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz diyor. Şimdi bunların yanında kim var? CHP var. Sözde İyi Parti var. Maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Şimdi bunu görüyoruz değil mi? Peki ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İyi Parti'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği; tepede tabanda değil... Bu üç partiye oy verecek misiniz? Dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Ama hayır demek yetmiyor, o zaman çok çalışacağız.

150 yıllık bir proje olan Filyos limanı projesinde yarıya geldik. 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız.