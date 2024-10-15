İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2024 Salı / 12 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2711
  • EURO
    37,3754
  • ALTIN
    2916.65
  • BIST100
    8699.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'a saygısızlığa tepki: Olay doğrudan Türk milletine hakaret
Politika

Başkan Erdoğan'a saygısızlığa tepki: Olay doğrudan Türk milletine hakaret

Adana'da AK Parti'den CHP'ye geçen Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Erdoğan'ın portresinin bir çöp poşeti içinde belediye bahçesine atılmasına tepkiler sürüyor. Olayın doğrudan Türk milletine yapılmış hakaret olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Gülaçtı, 'Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız.' dedi.

AA15 Ekim 2024 Salı 08:10 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a saygısızlığa tepki: Olay doğrudan Türk milletine hakaret
ABONE OL
Adana'da AK Parti'den CHP'ye geçen Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Erdoğan'ın portresinin bir çöp poşeti içinde belediye bahçesine atılmasına tepkiler sürüyor. Başkan Erdoğan'ın portresiyle belediye önünde eylem yapan AK Partililer olayı kınadı.

- AK PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINDAN TEPKİ

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının belediyenin bahçesine atılan poşette bulunmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklarken, belediye önünde bir araya gelen AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileriyle partililer olaya tepki gösterdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı

Katılımcılar, Demirçalı'nın makam odasında Erdoğan'ın fotoğrafının gözüktüğü ve gözükmediği anlara ilişkin çekilmiş fotoğrafları taşıdı.

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, basın açıklamasında, seçim sonuçlarını milletin takdiri olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte maalesef aynı olgunluğu, siyasi saygıyı CHP'li belediye yönetimi tarafından göremiyoruz. Öncelikle sırf siyasi düşüncelerinden dolayı emeğiyle, alnının teriyle çalışan işçilerimizi işlerinden ettiler." dedi.

Belediye yönetiminin "içindeki kini gizleyemediğini" dile getiren Gülaçtı, şöyle konuştu:

"Yüreğir Belediye başkanının görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde, uygun olmayan şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız."

Gülaçtı, olayın doğrudan Türk milletine yapılmış hakaret olduğunu söyledi.

Şüphelilerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Gülaçtı, "Bu ahlaksızlığın mutlaka hesabını soracağız. Kimse milletin iradesini çiğnemeye kalkışmasın. Bu tür çirkin ve aşağılık davranışlar, sadece bu aziz milletin kutlu yürüyüşüne taş koymaya çalışanların acizliğini gösterir ama bilsinler ki bu çirkinliği yapanlar, o fotoğrafı makam odasından indirip sonra da ahlaksızca bahçeye, sağa sola, çöplüğe atanlar ve onların destekçileri, adaletin pençesinde hak ettikleri cezayı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Gülaçtı, "Bu milletin liderine yapılan her saldırı, tüm millete yapılmış sayılır ve bu saldırının hesabı da mutlaka sorulur. Bu ahlaksızca yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve tüm sorumluları kamuoyu önünde derhal özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.

El değiştiren belediyede skandal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.