Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler... ''Ne tatlı bir sürpriz''

DHA 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:40 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:40

Sahada aktif çalışan muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin kurduğu Haberciler Platformu, gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti.

Haberciler Platformu temsilcileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ne tatlı bir sürpriz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" dedi.