Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkasını Emin Pazarcı açıkladı: İki lider sonuçları masaya yatırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Saat 12.00’de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin detaylarına ilişkin aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Yerel seçimlerde ciddi anlamda şaibeler ortaya çıktı. Bu şaibelerle ilgili olarak her iki lider ortak açıklama yaptı ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.” ifadelerini kullandı.

“SONUÇLAR MASAYA YATIRILDI”

İki liderin yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiğini belirten Emin Pazarcı, “Sonuçları masaya yatırdılar. Türkiye’de hem iç hem de dış anlamda bu kadar gelişme varken iki liderin bir araya gelmesi çok doğal. Önümüzdeki süreçte neler olabilir, ne gibi adımlar atılabilir konularını değerlendirmişlerdir. Görüşmenin kısa sürmesi de aralarında bir diyalog olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Cumhur İttifakı’nda her iki lider de ‘Bu ittifak mezara kadar devam edecek’ diyor.” sözlerini kullandı.

“TÜRK SEÇİM TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ŞAİBE İDDİALARI VAR”

Yerel seçimlerde yapılan şaibelerle ilgili cumhuriyet başsavcıların soruşturma başlattığına da dikkat çeken Pazarcı, “İki lider seçim sonuçlarını masaya yatırdı. İstanbul’da son derece büyük bir kirlilik var. 1946 yılından bu yana yapılan seçimlerden bu yana hiç görülmediği kadar şaibe iddiaları var. Usulsüzlük soruşturmalarının sonunda örgütlü bir oy hırsızlığı ve faaliyeti ortaya çıkabilir. Çok ciddi cezalar söz konusu olabilir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda örgütlü bir yapıdan bahsettiğini de söyleyen Pazarcı, “Türkiye’yi önümüzdeki günlerde çok meşgul edecek, çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Türk seçim tarihinde görülmemiş derecede iddialar var.” diyerek sözlerini tamamladı.