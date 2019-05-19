Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum' dedi.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nı kutluyorum" dedi.
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