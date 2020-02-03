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Politika

Başkan Erdoğan'dan 3 Arap ülkesine tepki: Alkış tutmaları zilletin bir ifadesidir

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ortak açıkladığı sözde barış planıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, maalesef zilletin bir ifadesidir' dedi.

03.02.2020  11:28 - Güncelleme: 03.02.2020  11:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

"ALKIŞ TUTMALARI ZİLLETİN BİR İFADESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyasının, İsrail'i devlet olarak tanıması... Emir buyurdunuz efendim. Ne demek, tabii yaparız. Öyle saçmalık olur mu? 'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Bu cevap için de Arap Ligi'nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netenyahu'nun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişi ile Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da üç tane Arap ülkesinin büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, maalesef zilletin bir ifadesidir." dedi.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

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