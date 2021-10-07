Başkan Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz
Üretim çarklarını hiç durdurmayarak, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık
Bu yılki büyüme rakamları doğru gittiğimizi gösteriyor
Yıllardır aynı yalanları, iftiraları tekrarlamaktan bıkmayanların maskelerini her defasında indirmek mecburiyetindeyiz
Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz
Memurumuz da işçimiz de toplu sözleşmelerden sonraki halden memnun
Belediyeleri hırsızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışını görmesini beklemiyoruz
Uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan bir ülkede hala bu tür iddiaları dile getirmenin ardında başka niyetler var
3600 ek gösterge sözünü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğinin söyleyen de biziz
Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrarlayıp duruyor. Bu sözü veren biziz
(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadı
2023'e yaklaştıkça partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor
2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak sorumluluk üstlenmeyi bunlara rağmen başaracağız
15 Temmuz'da tankları çıplak elleriyle durduran milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz