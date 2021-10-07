Başkan Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması

7 Ekim 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:58

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz

Üretim çarklarını hiç durdurmayarak, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık



Bu yılki büyüme rakamları doğru gittiğimizi gösteriyor

Yıllardır aynı yalanları, iftiraları tekrarlamaktan bıkmayanların maskelerini her defasında indirmek mecburiyetindeyiz

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz

Memurumuz da işçimiz de toplu sözleşmelerden sonraki halden memnun

Belediyeleri hırsızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışını görmesini beklemiyoruz

Uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan bir ülkede hala bu tür iddiaları dile getirmenin ardında başka niyetler var

3600 ek gösterge sözünü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğinin söyleyen de biziz

Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrarlayıp duruyor. Bu sözü veren biziz

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadı

2023'e yaklaştıkça partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak sorumluluk üstlenmeyi bunlara rağmen başaracağız

15 Temmuz'da tankları çıplak elleriyle durduran milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz

AYRINTILAR GELİYOR....