9 Mart 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:30

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Milletvekilleri, grupları, komisyonları ve genel kurulu ile TBMM çalışıyor, üretiyor, ülkemize hizmet ediyor. Milletvekillerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürenin kaldığını dikkate alarak her anımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Partimizi sandıktaki 16. zaferine hep birlikte taşıyacağız.

"28 ŞUBAT İTTİFAKI GÜYA SEÇİMİ KAZANIP YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Bizler kendi şahsi tarihimizde uzunca bir süre muhalefette verdiğimiz mücadelenin ardından iktidara gelmiş bir kadroyuz. Muhalefeti saygı değer bir vaka olarak kabul ediyoruz. Karşımızda bırakın milleti, kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek için en küçük bir gayret göstermemiştir. Şimdi bu CHP bir 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanıp yönetim sistemini değiştirecek, bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek böcek diyarı haline getireceklermiş. Karşımızdaki ittifakın fotoğrafı bizi kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor. Daha koridorda hangi sırayla yürüyeceklerine karar veremeyenlerin şu kritik dönemde gereken hızlı, etkin, cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz.