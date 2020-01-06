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Politika

Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan'a '2008' göndermesi: Talimatı IMF'den alıyorlardı

2008'deki krizde 'Kriz bizi teğet geçer' dediğini hatırlatan Başkan Erdoğan isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirerek 'Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı.' dedi.

05.01.2020  23:46 - Güncelleme: 06.01.2020  00:02

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. 

Faiz konusunda sorulan bir soruya isim vermeden Ali Babacan'ı işaret ederek cevap veren Başkan Erdoğan "2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON 2020'DE TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK"

2019 yılı içerisinde faizi düşürdüklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Düşürdükçe ne yaptı neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu yatırımı getirecek, ciddi manada yatırımlar artacak. Şu anda Amerika'daki Avrupa'daki faiz oranlarına bakalım. Biz neden ulaşmayalım. Bunları yaptıkça yatırım artacak. İstihdam artacak, rekabet gücün artacak" diye konuştu.

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