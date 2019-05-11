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Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür.' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerin sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'Ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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