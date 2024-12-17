Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya Suriye mesajı: Terör yuvası olmaktan çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin 'kilit ülke' konumunu daha da perçinlemiştir.

* (AB üyeliği) Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim.

* Bugünkü istişarelerimizde Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. 61 yıllık zulmün ardından yıkılan Baas rejimi, geride enkaz bıraktı. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil.

* Uluslararası toplum, 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına yeterli desteği veremedi, vermedi. Şimdi telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin imar çabalarına destek olmaktan geçiyor.

* Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Suriye'de terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz.

* (AB ile ilişkiler) Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor.

* Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne PKK'ya ne de DEAŞ'a yer yoktur.

* (Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile) Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük.

* İki gün sonra yapılacak birlik zirvesinde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum.

* Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz.

* (AB zirvesinde) Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum.