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Politika

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya Suriye mesajı: Terör yuvası olmaktan çıkarılmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Baas rejimi geride enkaz bıraktı. 13 yıldır çatışmalardan bitap düşmüş Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye'nin tek başına altından kalkması mümkün değil. Destek ile süratle ayağa kalkmalı. Uluslararası toplum 13 yıldır yeterli desteği veremedi. Ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. DEAŞ ve PKK'ya yer yok. Türkiye, her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Türkiye kilit ülke konumunda. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük. ' dedi.

17 Aralık 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya Suriye mesajı: Terör yuvası olmaktan çıkarılmalı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin 'kilit ülke' konumunu daha da perçinlemiştir.

* (AB üyeliği) Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim.

* Bugünkü istişarelerimizde Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. 61 yıllık zulmün ardından yıkılan Baas rejimi, geride enkaz bıraktı. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil.

* Uluslararası toplum, 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına yeterli desteği veremedi, vermedi. Şimdi telafi etmek mümkündür. Bunun yolu da Suriye'nin imar çabalarına destek olmaktan geçiyor.

* Türkiye, Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Suriye'de terör örgütlerine müsaade etmeyeceğiz.

* (AB ile ilişkiler) Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerekiyor.

* Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir, yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne PKK'ya ne de DEAŞ'a yer yoktur.

* (Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile) Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere, katılımcı bir idarenin tesisinde hemfikir olduğumuzu gördük.

* İki gün sonra yapılacak birlik zirvesinde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum.

* Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz.

* (AB zirvesinde) Gümrük Birliğinin güncellenmesine cevap verecek, vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararları temenni ediyorum.

  • Erdoğan
  • von der Leyen
  • ortak basın toplantısı

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